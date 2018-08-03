Мотоциклы, велосипеды, лошади: туристическая полиция начала работать в Мариуполе
Будет патрулировать туристическая полиция прибрежные территории Азовского моря в Донецкой области. С пятницы, третьего августа 2018 года, Мариуполь стал вторым в Украине городом, в котором запустили работу специального отряда полиции.
Об этом сообщило Главное Управление Национальной полиции в Донецкой области на своей странице в Facebook.
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Национальная полиция Украины обещает противодействовать преступности и охранять общественный порядок в курортных районах на побережье Азовского моря.
К слову, в курортных зонах Одесской области новое подразделение правоохранителей начало работу с 1 июня 2018 года. 30 мая на территории комплекса "Аркадия" в Одессе открылась первая станция туристической полиции.