Мотоциклы, велосипеды, лошади: туристическая полиция начала работать в Мариуполе

Будет патрулировать туристическая полиция прибрежные территории Азовского моря в Донецкой области. С пятницы, третьего августа 2018 года, Мариуполь стал вторым в Украине городом, в котором запустили работу специального отряда полиции.

Об этом сообщило Главное Управление Национальной полиции в Донецкой области на своей странице в Facebook.

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Национальная полиция Украины обещает противодействовать преступности и охранять общественный порядок в курортных районах на побережье Азовского моря.

К слову, в курортных зонах Одесской области новое подразделение правоохранителей начало работу с 1 июня 2018 года. 30 мая на территории комплекса "Аркадия" в Одессе открылась первая станция туристической полиции.