Мотоцикли, велосипеди, коні: туристична поліція почала працювати у Маріуполі
Патрулюватиме туристична поліція прибережні території Азовського моря у Донецької області. З п'ятниці, третього серпня 2018 року, Маріуполь став другим в Україні містом, у якому запустили роботу спеціального загону поліції.
Про це повідомило Головне Управління Національної поліції в Донецькій області на своїй сторінці у Facebook.
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Національна поліція України обіцяє протидіяти злочинності та охороняти громадський порядок у курортних районах на узбережжі Азовського моря.
До слова, у курортних зонах Одещини новий підрозділ правоохоронців почав роботу з 1 червня 2018 року. 30 травня на території комплексу "Аркадія" в Одесі відкрилася перша станція туристичної поліції.
Джерело: 24 Канал
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