22:00
30 лип 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
23°C
28°C 20°C
  • вівторок
    29°C 20°C
  • середа
    26°C 19°C
  • четвер
    26°C 19°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ВАЛЮТА ДТП З HUMMER У КИЄВІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Владімір і голубі. Норильск на Марсі
Вєсті Кремля
21:32, сьогодні
Вєсті.UA. Хрещений батько: перезавантаження. Богослови і Богословська
Вєсті.UA
20:40, сьогодні
Як мажоритарні депутати отримують державні мільйони та перетворюють Україну в феодальну державу
ЦРУ
09:00, 20 липня
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 липня
Згадати Все. Студентські загони
Згадати все
00:38, 14 липня
Телеканал новин 24 Новини Новини України
ВАЛЮТА ДТП З HUMMER У КИЄВІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Поблизу Маріуполя відбулися навчання авіанавідників

104 Читать новость на русском
Поблизу Маріуполя відбулися навчання авіанавідників
Поблизу Маріуполя відбулися навчання авіанавідників / censor.net.ua

Азовське узбережжя – під посиленою охороною. Як запевняють у штабі Операції об'єднаних сил, якщо ворожий десант раптом висадиться з моря – вони зможуть з повітря відбити напад.

Адже напередодні поблизу Маріуполя наші військові відшліфовували захист морського простору.

Читайте також: На Полтавщині можуть ввести особливий режим через антитерористичні навчання

Протягом двох днів авіаційні навідники знищували умовно ворожі морські цілі за допомогою бойових та транспортно-бойових вертольотів Мі-24 та Мі-8. У штабі наголошують, що такі тренування проходять систематично, аби підвищити готовність військових відбивати ворожі напади.

Як запевнили в ООС, авіанавідник – це вуха і очі для екіпажів, що виконують завдання, і без якого набагато складніше вразити ціль.

До слова, 9 липня в акваторії Чорного моря стартували міжнародні військово-морські навчання Sea Breeze-2018. У навчаннях взяли участь військові з 17 країн світу.

Теги: Новини України Новини Маріуполя авіація
Джерело: 24 канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Харчове отруєння: симптоми та перша допомога
сьогодні, 21:14 Харчове отруєння: симптоми та перша допомога
Юліана Вінтюк
Хто такий Джек Дорсі: засновник Twitter, який перетворив дитячу мрію у мільярди
сьогодні, 20:03 Хто такий Джек Дорсі: засновник Twitter, який перетворив дитячу мрію у мільярди
Анастасія Можаровська
Вибори президента України-2019: хто піде і які у них шанси
сьогодні, 19:01 Вибори президента України-2019: хто піде і які у них шанси
Інна Жолобович
Подорожі Україною: найцікавіші місця Черкащини, які захоплюють дух
сьогодні, 18:01 Подорожі Україною: найцікавіші місця Черкащини, які захоплюють дух
Тетяна Бучок
Россия так и не смогла украсть украинский Ан-124 "Руслан"
сьогодні, 17:05 Россия так и не смогла украсть украинский Ан-124 "Руслан"
Злой Одессит
КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
 19 лютого 2015 , 13:34
На Волині знайшли найбільше у світі родовище нафти
 1 квітня 2016 , 16:08 90
"Росія могла купити Крим": Макаревич пояснив свою скандальну заяву
 27 липня , 15:36
Російські війська перегрупувалися біля кордону з Україною
15 березня 2014 , 09:35
Монако здійснив одразу два сильних трансфери
 16 червня 2017 , 17:31
Що насправді означає неповернення "прав" водієві-новачку 
 6 квітня , 18:35
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук