Поблизу Маріуполя відбулися навчання авіанавідників

Азовське узбережжя – під посиленою охороною. Як запевняють у штабі Операції об'єднаних сил, якщо ворожий десант раптом висадиться з моря – вони зможуть з повітря відбити напад.

Адже напередодні поблизу Маріуполя наші військові відшліфовували захист морського простору.

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Протягом двох днів авіаційні навідники знищували умовно ворожі морські цілі за допомогою бойових та транспортно-бойових вертольотів Мі-24 та Мі-8. У штабі наголошують, що такі тренування проходять систематично, аби підвищити готовність військових відбивати ворожі напади.

Як запевнили в ООС, авіанавідник – це вуха і очі для екіпажів, що виконують завдання, і без якого набагато складніше вразити ціль.

До слова, 9 липня в акваторії Чорного моря стартували міжнародні військово-морські навчання Sea Breeze-2018. У навчаннях взяли участь військові з 17 країн світу.