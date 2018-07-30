Вблизи Мариуполя прошли учения авианаводчиков

Азовское побережье – под усиленной охраной. Как уверяют в штабе Операции объединенных сил, если вражеский десант вдруг высадится с моря – они смогут отразить нападение с воздуха.

Потому что накануне вблизи Мариуполя наши военные отшлифовывали защиту морского пространства.

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В течение двух дней авиационные наводчики условно уничтожали вражеские морские цели с помощью боевых и транспортно-боевых вертолетов Ми-24 и Ми-8. В штабе отмечают, что такие тренировки проходят систематически, чтобы повысить готовность военных отбивать вражеские нападения.

Как заверили в ООС, авианаводчик – это для выполняющих задачи экипажей уши и глаза, без которых намного сложнее поразить цель.

К слову, 9 июля в акватории Черного моря стартовали международные военно-морские учения Sea Breeze-2018. В учениях приняли участие военные из 17 стран мира.