10:29
9 июль 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
25°C
25°C 17°C
  • вторник
    27°C 19°C
  • среда
    26°C 21°C
  • четверг
    27°C 19°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Сливки. "Грязная" Мэй. Предостережение от церкви
Вєсті Кремля
20:19, 7 июля
Вести.UA. Жир. Радикальные амбиции Ляшко. Украинская Юлия д'Арк
Вєсті.UA
18:20, 7 июля
Ваша фирма уже не ваша: как работают грязные регистраторы и можно ли положить их махинациям край
ЦРУ
09:03, 6 июля
"Хоч шалену бджілку": чому Порошенко мав повне право призначити Жебрівського аудитором НАБУ
Підсумки дна
11:00, 28 июня
Вспомнить Все. Пан + Пани: первая газета "про это"
Згадати все
22:57, 6 июля
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины

В Украине стартуют масштабные военно-морские учения

102 Читати новину українською
В Украине стартуют масштабные военно-морские учения
В Украине стартуют масштабные военно-морские учения / Радио Свобода

В понедельник, 9 июля, в акватории Черного моря стартуют международные военно-морские учения Sea Breeze-2018. В учениях примут участие военно-морские силы 17 стран мира.

Об этом сообщает УНН.

Читайте также: Как украинские военные строят защитные "лабиринты" на прицеле у снайпера

Во время учений будут отрабатываться различные задачи, среди которых прекращение незаконной деятельности на море, противодействие в воздухе и под водой, десантные, а также поисково-спасательные операции.

Ожидается, что в этом году учения пройдут с 9 по 21 июля и охватят северо-западную часть моря. Турция направила к берегам Украины фрегат TCG Yavuz и подводную лодку TCG Yıldıray.

В учениях принимают участие турецкая мобильная группа Международного центра обеспечения морской безопасности MARSEC COE и три офицера ВМС Турции.

Также привлечены представители ВМС США, Болгарии, Канады, Грузии, Литвы, Молдовы, Норвегии, Польши, Румынии, Великобритании, Швеции, Италии, Дании, Эстонии, Украины и Греции.

Теги: Новости Украины
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Скрепы Москальковой и предвыборные обещания Путина: минута юмора от карикатуристов
сегодня, 10:05 Скрепы Москальковой и предвыборные обещания Путина: минута юмора от карикатуристов
50
Ненависть в очередях за едой и смертельные давки за пенсией – кошмары оккупированного Луганска
сегодня, 08:39 Ненависть в очередях за едой и смертельные давки за пенсией – кошмары оккупированного Луганска
Ольга Черненко 1086
Дедлайн правління Путіна, таємна резиденція Януковича та права авіапасажирів: топ-5 блогів тижня
8 июля, 22:00 Дедлайн правління Путіна, таємна резиденція Януковича та права авіапасажирів: топ-5 блогів тижня
Блог Медіа 1219
Самые смешные мемы недели: "кролики", "мальчик-сосунчик" и Федерика и Могерини в Раде
8 июля, 20:00 Самые смешные мемы недели: "кролики", "мальчик-сосунчик" и Федерика и Могерини в Раде
268
Жаркие поцелуи нардепов и закрытие Work and Travel в Украине – топ-5 видео недели
8 июля, 19:30 Жаркие поцелуи нардепов и закрытие Work and Travel в Украине – топ-5 видео недели
241
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук