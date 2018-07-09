В Украине стартуют масштабные военно-морские учения

В понедельник, 9 июля, в акватории Черного моря стартуют международные военно-морские учения Sea Breeze-2018. В учениях примут участие военно-морские силы 17 стран мира.

Об этом сообщает УНН.

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Во время учений будут отрабатываться различные задачи, среди которых прекращение незаконной деятельности на море, противодействие в воздухе и под водой, десантные, а также поисково-спасательные операции.



Ожидается, что в этом году учения пройдут с 9 по 21 июля и охватят северо-западную часть моря. Турция направила к берегам Украины фрегат TCG Yavuz и подводную лодку TCG Yıldıray.



В учениях принимают участие турецкая мобильная группа Международного центра обеспечения морской безопасности MARSEC COE и три офицера ВМС Турции.



Также привлечены представители ВМС США, Болгарии, Канады, Грузии, Литвы, Молдовы, Норвегии, Польши, Румынии, Великобритании, Швеции, Италии, Дании, Эстонии, Украины и Греции.