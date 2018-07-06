Как украинские военные строят защитные "лабиринты" на прицеле у снайпера

Снайперы боевиков ежедневно обстреливают защитников поселка Верхнеторецкое, что в Донецкой области. Этот населенный пункт недавно полностью вернулся под контроль Вооруженных Сил Украины.

Как только украинские военные начинают копать окопы и блиндажи, то вражеский снайпер сразу открывает огонь.

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Бойцы Вооруженных Сил Украины, как шахтеры, ежедневно вглубь и ширь долбят донбасскую землю.

Здесь песчаник, иногда даже кирка не берет, приходится взривними веществами подрывать здесь все,

– отметил военнослужащий ВСУ "Романтик".

Многие воюют с 2014 года и точно знают, что от качества и глубины окопа зависит жизнь человека. Они строят настоящие подземные лабиринты и заливают бетонные доты.

Позиции в окрестностях Верхнеторецкого относительно новые, ранее украинские армейцы контролировали только часть поселка. Несколько месяцев назад бойцы вышли на окраине населенного пункта и подошли почти вплотную к хутору Красный партизан, который контролируется боевиками. Поэтому, когда наши бойцы начинают копать, со стороны хутора сразу открывают огонь.

Работают снайперы с глушителями. Вчера тоже копали, а пророссийские наемники простреливали, прицельно били, поэтому пришлось немного приостановить работы,

– прокомментировал военнослужащий ВСУ "Сергеевич".

Несмотря на условия, украинские бойцы смогли сделать железобетонные доты и глубокие окопы, поэтому выбить их отсюда террористам будет очень трудно.

Напомним, 6 июля в Киев прибыла группа врачей Бундесвера для того, чтобы подготовить раненых украинских солдат к отправке в Германию.