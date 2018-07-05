"Самый счастливый день в жизни": воспоминания об освобождении Славянска

5 июля, четыре года назад, украинские военные освободили Славянск от пророссийских наемников. Ночью они вытолкали врагов из их штаба, вошли в город и установили украинский флаг там, где до этого развевался российский.

Позже пророссийских наемников выгнали еще и из Краматорска. Это стало важным событием в ходе российско-украинской войны. И, если бы не прямое вмешательство России, события на Донбассе могли бы завершиться еще летом 2014 года.

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После оккупации Славянска бандформированиями, во главе с офицером ФСБ Игорем Гиркиным, гора Карачун была форпостом украинской армии, которую обстреливали каждый день. Из нее Славянск, как на ладони. Доставить личный состав сюда можно было только по воздуху. Именно недалеко от этого места сбили наш самолет и вертолет с генералом Кульчицким на борту.

Значительная часть пророссийских наемников была в поселке Семеновка на окраинах города. Во время боев многие здания здесь уничтожены и не восстановлены до сих пор. Вблизи Славянска есть и психиатрическая больница, где была база пророссийских боевиков и сидел офицер ФСБ Игорь Гиркин, пожалуй, он даже жил в одной из палат.

Игорь Гиркин

Несмотря на заявления российских пропагандистских СМИ, местные активно поддерживали проросийских боевиков, сами жители Славянска утверждают обратное. Однако и с себя вины не снимают.

Это ключевой вопрос, на который обижаются все жители Славянка. Что ни от кого не было активного сопротивления, вообще ни от кого,

– сказал житель Славянска Дмитрий.

Переломным моментом в операции по освобождению Славянска стало начало июля 2014 года. В течение 1-4 июля силами АТО было зачищены и взяты под контроль населенные пункты Карповка, Резниковка, Рай-Александровка и Николаевка, что позволило перекрыть почти все пути из Славянска. Не успели украинские военные только перекрыть трассу на Краматорск, чтобы полностью окружить Славянск.

Игорь Гиркин – преступник, однако в военном деле разбирается, ибо у него за плечами не одна война. Как утверждают наш военные, для полного окружения Славянска им не хватило нескольких дней. И Гиркин это также понял, поэтому в ночь на 5 июля колонны пророссийских наемников покинули Славянск.

Освобождение Славянска

Пророссийские боевики бежали из Славянска ночью. Основная колонна, а их всего было шесть, пошла дальше на Краматорск, затем Дружковку и оттуда поехала на Донецк.

До сих пор в обществе идет дискуссия – почему не разбили колонну. Есть много версий в поддержку действий командования. Что в колонне не было много гражданских и шла она жилыми кварталами, поэтому и не стреляли. Ну, и совсем противоположная, что командование АТО побоялось или даже предало. История все расставит на свои места, но 5 июля 2014 Украинская армия входит в Славянск и поднимает украинский флаг.

Это такой день. Мы с женой вспоминаем, как было 4 года назад, когда мы узнали, что орки отсюда ушли уже. Это был, наверное, самый счастливый день в нашей жизни,

– сказал житель Славянска Валерий.

А вот боев за соседний Краматорск не было, пророссийские наемники просто его оставили. Тогда казалось, что победа очень близка, и никто даже представить не мог, что самый страшный ад войны впереди.