Украинские военные за последние полгода отвоевали у боевиков 5 сел: карта

За последние полгода Вооруженные силы Украины удачно продвинулись по линии разграничения, освободив 5 населенных пунктов, которые годами были "ничейной землей" или находились под контролем российских наемников.

Журналисты 24 канала подготовили ретроспективу освобождения участков нашей земли от врага, чтобы напомнить, как проходили операции, ситуация там сейчас и чего стоит ожидать в дальнейшем.

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Карта освобожденных сел украинскими воинами за последние полгода

Верхнеторецкое

Линия разграничения разделяла пополам этот поселок вблизи Авдеевки Донецкой области. Он важен тем, что находится рядом со стратегической дорогой из оккупированной Горловки в Донецк. В ночь на 1 декабря 2017-го бойцы 95 десантно-штурмовой бригады ВСУ берут его под свой полный контроль – выравнивают линии фронта согласно минским соглашениям.

О том, что поселок находится под контролем ВСУ, одним из первых сообщил волонтер и шоумен Сергей Притула.

Рад сообщению с фронта. Наши немного намяли сепарско-рассейские бока и полностью взяли под контроль Верхнеторецкое. Город полностью под нашим контролем. Никаких серых зон. Пол-нос-тью! Но, соответственно, дистанция с враждебными силами достаточно сократилась и сейчас важно не "проморгать" сепарские выпады в ответ,

– написал Притула.

Впоследствии информацию лаконично подтверждают в пресс-центре штаба АТО:

"Отдельные подразделения Вооруженных Сил Украины на донецком направлении улучшили тактическое положение с целью улучшения условий наблюдения за противником и ведения оборонительного огня в ответ на провокационные обстрелы российско-оккупационных войск".

Активные провокации от российских наемников продолжаются. В апреле Верхнеторецкое осталось без питьевой воды – враг вколотил по Донецкой фильтровальной станции. Впоследствии ее работу возобновили. Поселок уже полгода снова наш.

Новоалександровка

31 января Минобороны сообщает о взятии под свой контроль села Новоалександровка в Луганской области, которое три года находилось в "серой зоне".

Минских договоренностей не нарушили. Село вернули несколько дней назад. К сожалению, деталей операции и всего, что происходило, не могу говорить для широкого круга,

– сообщает пресс-секретарь штаба АТО Василий Лабай

Однако в ОБСЕ недовольны. По словам первого заместителя главы миссии ОБСЕ Александера Хуга, возвращение под контроль Украины маленького села Новоалександровка переместило позиции ВСУ еще ближе к линии соприкосновения.

"Такое перемещение, предусматривающее уменьшение межпозиционного расстояния, неизбежно приводит к еще большему насилию", – убежден Хуг.

Он добавил, что согласно минским договоренностям, стороны не могут продвигаться вперед, а должны оставаться на своих позициях ....

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Катериновка

От Катериновки до Луганска – около 70 км. До ближайшего неподконтрольного Украине участка на границе с Россией – около 100 км.

Еще недавно по улицам массово слонялись боевики. Заходили и украинские военные, но де-факто еще с 2014 года село было ничейным – "серой зоной".

Чтобы вернуть село, наши бойцы начинают окапываться здесь еще с 1 января, говорит военнослужащий ВСУ Владислав. То, что Катериновка и соседняя Новоалександровка сейчас снова с Украиной, и его заслуга тоже.

Мы тайно зашли в населенные пункты и там оборудовали позиции и наблюдательные посты. Затем мы начали оборудовать позиции для того, чтобы полностью закрепиться в населенном пункте. Мы так и не были уличены врагом до полного объявления того, что Катериновка – наш населенный пункт,

– рассказал военнослужащий ВСУ Владислав.

Операция проходит без единого выстрела и потерь.

В Катериновке – около 300-т гражданских. 20 из них дети. Местные рассказывают, что в так называемой "серой зоне" жили в страхе, потому что в Катериновку часто заходили враждебные диверсанты.

После взятия под полный контроль села армейцы берутся выяснять потребности мирных жителей. Одна из насущных – школьный автобус. Четыре года дети пешком преодолевают более семи километров, потому что ближайшая школа в соседнем Золотом. Автобус запустили.

В марте туда впервые с начала АТО приехали представители украинской власти – смотрите видео:

Село чуть ли не ежедневно обстреливают, оттуда до линии огня всего один километр, но оно под защитой украинских защитников.

Пивденное

Поселок расположен возле Горловки в Донецкой области. Силы ООС полностью берут его под контроль 8 мая в течение четырех часов. Это самое масштабное продвижение украинских военных вперед за эти полгода – более двух километров.

Потерь с нашей стороны нет, а вот потери врага немалые.

"Противник действиями ДРГ и периодическим нанесением огневого поражения по подразделениям бригады, находящихся на огневых позициях, пытается вытеснить их из Пивденного. Ответным огнем подразделения бригады нанесли противнику значительные потери: как минимум 15 человек убитыми и ранеными", – сообщили в 24 ОМБр.

Пивденное под контролем ООС – смотрите видео:

Проверяли пути на наличие минно-взрывных препятствий, а подготовка к этой операции заняла времени около месяца. Это, пожалуй, одна из первых таких операций, которая прошла по плану: по плану зашли, по плану отработали, по плану поменялись,

– рассказывает военнослужащий 24 ОМБр Георгий.

Дальнейшее активное наступление врага тогда удержали, люди остались целы, а населенный пункт наш.

Но с конца мая и до сих пор российские наемники используют тактику выжженной земли. Воевать решили с местными.

Считайте, за 10 дней (пророссийские боевики – 24) уничтожили 11 домов. Получается, каждый день по дому,

– сказал боец ​​24-й бригады имени Короля Даниила Михаил.

Пивденное расположено в низине. Поселок как на ладони у боевиков. Одну улицу выжгли дотла.

7 июня в ситуацию вмешивается миссия ОБСЕ, при поддержке которой организуют "зеленый коридор", чтобы люди могли уехать. До мощных артналетов боевиков в Пивденном проживало под две сотни жителей. Сейчас остается не более трех десятков.

ОБСЕ призывают к снижению эскалации, ведь еще месяц таких боевых действий – и Пивденное исчезнет с карты Украины, превратившись в сплошную руину, как Пески или Широкино.

Военные укрепляются. Местные же надеются, что беспричинные обстрелы скоро останутся в прошлом ...

Золотое-4

30 июня украинские военные полностью возвращают под украинский контроль поселок Золотое-4 (Пионерское), расположенный вблизи Попасной Луганской области. Почти три недели продолжалась активная фаза операции по возвращению этого поселка!

Золотое-4 в Попаснянском районе Луганской области полностью перешло под контроль Объединенных сил. Минские соглашения при этом не нарушались,

– сообщил руководитель пресс-центра ООС Александр Завтонов.

Военные поднимают украинский флаг в освобожденном поселке – смотрите видео:

Украинским воинам удалось развить занимаемое положение – построить новые опорные пункты на занятых высотах.

"Во взаимодействии с ротой глубинной разведки из состава резерва Объединенных сил удалось усовершенствовать и развить занимаемое тактическое положение, образовав новые опорные пункты и другие элементы боевого порядка, которые в дальнейшем составят полноценную полосу обеспечения", – проинформировали военные.

По их словам, также были взяты под контроль дороги, по которым раньше перемещались диверсионно-разведывательные группы и контрабанда.

Теперь для населения Золотого-4 понемногу направляется гуманитарная и социальная помощь, а также начинают разрешения индивидуальных запросов жителей поселка.

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В общем, вести об успехах ВСУ – освобождении территории – поступают в основном из уст волонтеров. В штабе же ООС считают, что лучше не раскрывать информацию. Отвечают, что не обладают данными, или же эти населенные пункты и так находились под контролем Украины.