"Хлебное перемирие" продолжается под звуки вражеского оружия

За прошедшие сутки, 4 июля, четверо украинских военных получили ранения, враг 19 раз проводил обстрелы, несмотря на "хлебное перемирие".

Об этом рассказал в прямом эфире военный корреспондент 24 канала.

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3 июля боевики не применяли запрещенных минскими договоренностями калибров. Однако 4 июля решили обстрелять Талаковку из 120-миллиметровых минометов.



В поселке Крымское ни дня не слышали о перемирии, на этот раз обстреляли из 82-миллиметровых минометов, пулеметов и гранатометов. На Светлодарской дуге вследствие обстрелов двое наших защитников получили ранения. Вблизи Зайцево пришлось вступить в бой с диверсионной группой террористов, в результате чего двое украинцев получили ранения.