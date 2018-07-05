"Хлебное перемирие" продолжается под звуки вражеского оружия

"Хлебное перемирие" продолжается под звуки вражеского оружия82 Читати новину українською
За прошедшие сутки, 4 июля, четверо украинских военных получили ранения, враг 19 раз проводил обстрелы, несмотря на "хлебное перемирие".
Об этом рассказал в прямом эфире военный корреспондент 24 канала.
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3 июля боевики не применяли запрещенных минскими договоренностями калибров. Однако 4 июля решили обстрелять Талаковку из 120-миллиметровых минометов.
В поселке Крымское ни дня не слышали о перемирии, на этот раз обстреляли из 82-миллиметровых минометов, пулеметов и гранатометов. На Светлодарской дуге вследствие обстрелов двое наших защитников получили ранения. Вблизи Зайцево пришлось вступить в бой с диверсионной группой террористов, в результате чего двое украинцев получили ранения.
Источник: 24 канал
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