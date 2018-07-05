"Хлібне перемир'я" триває під звуки ворожої зброї

Минулої доби, 4 липня, четверо українських військових зазнали поранень, ворог 19 разів проводив обстріли, попри "хлібне перемир'я".

Про це розповів у прямому ефірі воєнний кореспондент 24 каналу.

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3 липня бойовики не застосовували заборонених Мінськими домовленостями калібрів. Однак 4 липня вирішили обстріляти Талаківку з 120-міліметрових міноментів.

У селищі Кримське жодного дня не чули про перемир'я, цього разу його обстріляли з 82-міліметрових мінометів, кулеметів та гранатометів. На Світлодарській дузі унаслідок обстрілів двоє наших захисників зазнали поранень. Поблизу Зайцевого довелось вступити у бій з диверсійною групою терористів, унаслідок чого ще двоє українців отримали поранення.