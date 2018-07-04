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Бойовики активізували розвідку позицій ЗСУ

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Бойовики проводять активну розвідку під час так званого хлібного перемир'я. Просто посеред дня вони підіймають свої дрони для розвідки позицій ЗСУ, користуючись тим, що у наших армійців повна заборона на відкриття вогню.

Від Майорська до окупованої Горлівки лічені кілометри. Раніше тут був жвавий рух поїздів, проте із початком бойових дій залізничники навіть не встигли звідси нічого вивести, тому що терористи за лічені метри перетворили станцію Майорськ на руїни.

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Тепер неподалік цієї залізничної станції проходить передова лінія фронту, де несуть службу бійці 24-ї бригади. Зараз перемир'я, тому терористи хоча б вдень не стріляють, щоб селяни могли зібрати врожай.

"Я комбайнів тут поки не бачив. Тут на цьому полі крайній раз напевно щось засівали ще за часів Кучми", – прокоментував боєць 24-ї бригади ім. короля Данила ЗСУ Дмитро.

У бійців на позиціях повна бойова готовність, адже приліт безпілотника може передувати обстрілу.

Боєць 24-ки Ольга – росіянка, з міста Челябінськ. Переїхала до України ще під час Майдану. Потім пішла воювати в добровольчий батальйон "Дніпро-1". Зараз на рівні з іншими служить в королівській бригаді: стріляє та копає.

Копаємо, мішки кидаємо. Тому що зараз перемир'я, а через 5 хвилин воно може різко закінчитись, і всі це прекрасно розуміють,
– розповіла боєць 24-ї бригади ім. короля Данила ЗСУ Ольга.

Її побратим Дмитро також перейшов в цю бригаду з "Дніпра-1". Каже, що вже збився, яке за ліком це чергове безстрокове перемир'я. Дмитро зі Львова, Оля – з Челябінска. До війни ніхто не думав, що вони будуть разом захищати Україну в одному окопі. І хоч обидва втомились від цієї окопної війни, не збираються складати зброю.

"Доки війнушка буде, доки конфлікт цей є – я буду служити. Як тільки закінчиться – закінчу і я служити", – наголосив боєць 24-ї бригади ім. короля Данила ЗСУ Дмитро.

Автор: Євген Назаренко
Теги: Новини України Україна – Росія Війна на Донбасі Збройні Сили України
Джерело: 24 канал
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