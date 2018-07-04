Окупаційні війська Росії застосовують гранатомети, кулемети та стрілецьку зброю, – штаб

Упродовж минулої доби, 03 липня, російські окупаційні війська продовжили по всій лінії зіткнення порушувати встановлене перемир'я. Ворог вів вогонь із застосуванням переважно гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї, а на окремих ділянках використовував озброєння БМП та протитанкові керовані ракети. Заборонена Мінськими домовленостями зброя не застосовувалась.

Про це повідомляє прес-центр штабу Операції Об’єднаних сил.

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Противник 17 разів вдався до вогню по наших позиціях. Більшість з них були неприцільні та нетривалі,

– повідомили у штабі.

На Луганському напрямку неспокійно було в районі населеного пункту Кримське, де ворог застосовував БМП, ручні протитанкові гранатомети, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю.

Минулої доби противник також проявив себе на Світлодарському напрямку – обстрілювалися із великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї у районі населеного пункту Новозванівка.

На Донецькому напрямку ворог виявив активність, використовуючи озброєння БМП, гранатомети, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю. Вогневого впливу зазнали захисники Авдіївки, Катеринівки, Красногорівки та Троїцького.

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Неспокійно було на Маріупольському напрямку, де вже вкотре спостерігалася найбільша кількість ворожих провокацій.

У районі населених пунктів Широкине, Павлопіль, Лебединське та Пищевик російські найманці відкривали вогонь з гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї, а по захисниках Водяного, зокрема, противник застосував протитанкові керовані ракети,

– повідомили військові.

Не зважаючи на оголошене перемир’я бойовики російських окупаційних військ упродовж поточної доби два рази відкривали вогонь по позиціях українських захисників. Так, ворог на Луганському напрямку здійснив провокацію у районі населеного пункту Кримське, відкривши вогонь з озброєння БМП та заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібром 82 мм. На Маріупольському напрямку з підствольних гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї були обстріляні захисники Водяного.