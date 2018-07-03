Непоправна втрата: у ЗСУ повідомили про загибель морського піхотинця
Військово-морські сили ЗСУ повідомили про смерть військовослужбовця. Морський піхотинець помер у госпіталі від тяжких травм, отриманих на Сході.
Про це інформує прес-служба ВМС ЗСУ на своїй Facebook-сторінці.
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В госпіталі, в наслідок тяжкого поранення, отриманого під час виконання бойових завдань по захисту незалежності та територіальної цілісності України, пішов з життя морський піхотинець матрос Федоров Едуард Юрійович,
– йдеться у повідомленні.
Командування та особовий склад ВМС висловлюють співчуття рідним і близьким військовослужбовця.
Джерело: 24 канал
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