Непоправна втрата: у ЗСУ повідомили про загибель морського піхотинця

Військово-морські сили ЗСУ повідомили про смерть військовослужбовця. Морський піхотинець помер у госпіталі від тяжких травм, отриманих на Сході.

Про це інформує прес-служба ВМС ЗСУ на своїй Facebook-сторінці.

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В госпіталі, в наслідок тяжкого поранення, отриманого під час виконання бойових завдань по захисту незалежності та територіальної цілісності України, пішов з життя морський піхотинець матрос Федоров Едуард Юрійович,

– йдеться у повідомленні.

Командування та особовий склад ВМС висловлюють співчуття рідним і близьким військовослужбовця.