Невосполнимая потеря: в ВСУ сообщили о гибели морского пехотинца

Военно-морские силы ВСУ сообщили о смерти военнослужащего. Морской пехотинец умер в госпитале от тяжелых травм, полученных на Востоке.

Об этом информирует пресс-служба ВМС ВСУ на своей Facebook-странице.

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В госпитале, в результате тяжелого ранения, полученного во время выполнения боевых задач по защите независимости и территориальной целостности Украины, ушел из жизни морской пехотинец матрос Федоров Эдуард Юрьевич,

– говорится в сообщении.

Командование и личный состав ВМС выражают соболезнования родным и близким военнослужащего.