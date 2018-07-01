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Потери ВМС Украины за время войны на Донбассе: Турчинов назвал количество

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Турчинов поздравил ВМС с праздником
Турчинов поздравил ВМС с праздником / 24 канал

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов 1 июля произнес поздравления с Днем Военно-Морских Сил. Он также озвучил количество военнослужащих ВМС, погибших за период боевых действий на Донбассе.

Об этом сообщает пресс-служба СБНО.

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"За время проведения АТО/ООС, выполняя задание, погиб 51 военный из состава ВМС, ранены 488 моряков. Государственными наградами награждены 498, наградами Министерства обороны Украины – 1515, Генштаба – 1385 моряков", – говорится в сообщении.

Напомним, 1 июля в Украине отмечают День Военно-Морских сил ВСУ. По этому случаю президент Петр Порошенко опубликовал в своем Facebook поздравления.

Теги: Новости Украины СНБО Александр Турчинов Водный транспорт Вооруженные Силы Украины Операция Объединенных сил Война на Донбассе Жертвы
Источник: 24 канал
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