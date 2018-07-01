Втрати ВМС України за час війни на Донбасі: Турчинов назвав кількість

Секретар Ради національної безпеки та оборони України Олександр Турчинов 1 липня виголосив привітання з Днем Військово-Морських Сил. Він також озвучив кількість військовослужбовців ВМС, загиблих за період бойових дій на Донбасі.

Про це повідомляє прес-служба РБНО. Читайте також: Командувач ВМС розповів, як Україна готується протистояти Росії в Азовському морі "За час проведення АТО/ООС, виконуючи завдання, загинув 51 військовий зі складу ВМС, поранені 488 моряків. Державними нагородами нагороджено 498, нагородами Міністерства оборони України – 1515, Генштабу – 1385 моряків", – мовиться у повідомленні. Нагадаємо, 1 липня в Україні відзначають День Військово-Морських сил ЗСУ. З цієї нагоди президент Петро Порошенко опублікував у своєму Facebook привітання.