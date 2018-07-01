В Україні відзначають День Військово-Морських сил: привітання від Порошенка

У неділю, 1 липня, в Україні відзначають День Військово-Морських сил ЗСУ. З цієї нагоди президент Петро Порошенко опублікував у своєму Facebook привітання, додавши до нього відеозапис.

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"Від імені українського народу щиро дякую усьому особовому складу Військово-Морських сил Збройних сил України за відданість військовому обов’язку, мужність та героїзм. Вірю, що спільними зусиллями ми відродимо та примножимо морську славу України, а державний прапор на наших кораблях знову замайорить у бухтах українського Севастополя", – мовиться у привітанні Порошенка.

Глава держави також побажає усім рішучості та наполегливості на шляху до великої перемоги.