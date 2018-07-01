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22:30, 29 июня
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины

В Украине отмечают День Военно-Морских сил: поздравление от Порошенко

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В Украине отмечают День ВМС
В Украине отмечают День ВМС / Фото из свободных сетей

В воскресенье, 1 июля, в Украине отмечают День Военно-Морских сил ВСУ. По этому случаю президент Петр Порошенко опубликовал в своем Facebook приветствие, приложив к нему видеозапись.

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"От имени украинского народа спасибо всему личному составу Военно-Морских сил Вооруженных сил Украины за преданность воинскому долгу, мужество и героизм. Верю, что совместными усилиями мы возродим и приумножим морскую славу Украины, а государственный флаг на наших кораблях снова замаячит в бухтах украинского Севастополя", – говорится в поздравлении Порошенко.

Глава государства также желает всем решительности и настойчивости на пути к великой победе.

 

Теги: Новости Украины Вооруженные Силы Украины Водный транспорт Петр Порошенко
Источник: 24 канал
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