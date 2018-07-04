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Оккупационные войска России применяют гранатометы, пулеметы и стрелковое оружие, – штаб

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Оккупационные войска России применяют гранатометы, пулеметы и стрелковое оружие
Оккупационные войска России применяют гранатометы, пулеметы и стрелковое оружие / expres

За прошедшие сутки, 03 июля, российские оккупационные войска продолжили по всей линии соприкосновения нарушать установленное перемирие. Враг вел огонь с применением преимущественно гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, а на отдельных участках использовал вооружение БМП и противотанковые управляемые ракеты. Запрещенное минскими договоренностями оружие не применялось.

Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции Объединенных сил.

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Противник 17 раз прибег к огню по нашим позициям. Большинство из них были неприцельные и непродолжительные,
– сообщили в штабе.

На Луганском направлении неспокойно было в районе населенного пункта Крымское, где враг применял БМП, ручные противотанковые гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

За прошедшие сутки противник также проявил себя на Светлодарском направлении – обстреливали из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия в районе населенного пункта Новозвановка.

На Донецком направлении враг проявил активность, используя вооружение БМП, гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. Огневому воздействию подверглись защитники Авдеевки, Катериновки, Красногоровки и Троицкого.

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Неспокойно было на Мариупольском направлении, где в очередной раз наблюдалось наибольшее количество вражеских провокаций.

В районе населенных пунктов Широкино, Павлополь, Лебединское и Пищевик российские наемники открывали огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, а по защитникам Водяного, в частности, противник применил противотанковые управляемые ракеты,
– сообщили военные.

Не смотря на объявленное перемирие боевики российских оккупационных войск в течение текущих суток два раза открывали огонь по позициям украинских защитников. Так, враг на Луганском направлении осуществил провокацию в районе населенного пункта Крымское, открыв огонь из вооружения БМП и запрещенных минскими договоренностями минометов калибром 82 мм. На Мариупольском направлении из подствольных гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия были обстреляны защитники Водяного.

 

Теги: Новости Украины
Источник: 24 Канал
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