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Боевики активизировали разведку позиций ВСУ

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Боевики проводят активную разведку во время так называемого хлебного перемирия. Прямо посреди дня они поднимают свои дроны для разведки позиций ВСУ, пользуясь тем, что у наших армейцев полный запрет на открытие огня.

От Майорска до оккупированной Горловки считанные километры. Раньше здесь было оживленное движение поездов, однако с началом боевых действий железнодорожники даже не успели отсюда ничего вывести, потому что террористы за считанные метры превратили станцию ​​Майорськ в руины.

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Теперь неподалеку от этой железнодорожной станции проходит передовая линия фронта, где несут службу бойцы 24-й бригады. Сейчас перемирие, поэтому террористы хотя бы днем ​​не стреляют, чтобы крестьяне могли собрать урожай.

"Я комбайнов здесь пока не видел. Здесь на этом поле последний раз наверняка что-то засевали еще во времена Кучмы", – прокомментировал боец ​​24-й бригады им. короля Даниила ВСУ Дмитрий.

У бойцов на позициях полная боевая готовность, ведь прилет беспилотника может предшествовать обстрелу.

Боец 24-ки Ольга – россиянка, из города Челябинск. Переехала в Украину еще во время Майдана. Затем пошла воевать в добровольческий батальон "Днепр-1". Сейчас на уровне с другими служит в королевской бригаде: стреляет и копает.

Копаем, мешки бросаем. Потому что сейчас перемирие, а через 5 минут оно может резко закончиться, и все это прекрасно понимают,
– рассказала боец ​​24-й бригады им. короля Даниила ВСУ Ольга.

Ее собрат Дмитрий также перешел в эту бригаду из "Днепра-1". Говорит, что уже сбился, какое по счету это очередное бессрочное перемирие. Дмитрий из Львова, Оля – из Челябинска. До войны никто не думал, что они будут вместе защищать Украину в одном окопе. И хотя оба устали от этой окопной войны, не собираются складывать оружие.

"Пока войнушка будет, пока конфликт этот есть – я буду служить. Как только закончится – закончу и я служить", – отметил боец ​​24-й бригады им. короля Даниила ВСУ Дмитрий.

Автор: Евгений Назаренко
Теги: Новости Украины Война на Донбассе Украина – Россия Вооруженные Силы Украины
Источник: 24 канал
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