Боевики активизировали разведку позиций ВСУ

Боевики активизировали разведку позиций ВСУ46 Читати новину українською
Боевики проводят активную разведку во время так называемого хлебного перемирия. Прямо посреди дня они поднимают свои дроны для разведки позиций ВСУ, пользуясь тем, что у наших армейцев полный запрет на открытие огня.
От Майорска до оккупированной Горловки считанные километры. Раньше здесь было оживленное движение поездов, однако с началом боевых действий железнодорожники даже не успели отсюда ничего вывести, потому что террористы за считанные метры превратили станцию Майорськ в руины.
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Теперь неподалеку от этой железнодорожной станции проходит передовая линия фронта, где несут службу бойцы 24-й бригады. Сейчас перемирие, поэтому террористы хотя бы днем не стреляют, чтобы крестьяне могли собрать урожай.
"Я комбайнов здесь пока не видел. Здесь на этом поле последний раз наверняка что-то засевали еще во времена Кучмы", – прокомментировал боец 24-й бригады им. короля Даниила ВСУ Дмитрий.
У бойцов на позициях полная боевая готовность, ведь прилет беспилотника может предшествовать обстрелу.
Боец 24-ки Ольга – россиянка, из города Челябинск. Переехала в Украину еще во время Майдана. Затем пошла воевать в добровольческий батальон "Днепр-1". Сейчас на уровне с другими служит в королевской бригаде: стреляет и копает.
Копаем, мешки бросаем. Потому что сейчас перемирие, а через 5 минут оно может резко закончиться, и все это прекрасно понимают,
– рассказала боец 24-й бригады им. короля Даниила ВСУ Ольга.
Ее собрат Дмитрий также перешел в эту бригаду из "Днепра-1". Говорит, что уже сбился, какое по счету это очередное бессрочное перемирие. Дмитрий из Львова, Оля – из Челябинска. До войны никто не думал, что они будут вместе защищать Украину в одном окопе. И хотя оба устали от этой окопной войны, не собираются складывать оружие.
"Пока войнушка будет, пока конфликт этот есть – я буду служить. Как только закончится – закончу и я служить", – отметил боец 24-й бригады им. короля Даниила ВСУ Дмитрий.