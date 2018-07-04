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Какими проблемами больше всего обеспокоены украинцы: результаты опроса

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Какие проблемы больше всего беспокоят украинцев
Какие проблемы больше всего беспокоят украинцев / Фото из открытых источников

Большинство украинцев беспокоит проблема войны на востоке страны. Самой большой проблемой эту ситуацию считают 67% опрошенных.

Об этом свидетельствуют результаты опроса КМИС.

Кроме того, среди проблем, которые больше всего беспокоят украинцев – уровень жизни (54%), экономическая ситуация (42%) и безопасность Украины (23%).

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При этом меньше всего украинцев беспокоит статус русского языка в стране (2%) и отношения с Евросоюзом (4%).

Еще 5-6% опрошенных украинцев взволнованы отношениями между гражданами государства различных национальностей, возрождением украинской нации и аннексией Крыма.

Как отметили в КМИС, по сравнению с 2016-2017 годами, озабоченность украинцев войной на Донбассе, уровнем жизни и экономической ситуацией снизилась, однако остается высокой.

Политическая ситуация в Украине также начала беспокоить меньшую долю граждан (15% в 2016 году, 13% в 2017, 9% в 2018). Однако украинцев стали больше беспокоить экологические проблемы (с 5-6% до 10%).

Соцопитування
Результаты опроса

К слову, результаты опроса, проведенного социологической группой "Рейтинг", показали, что украинцы больше всего озабочены ростом цен и тарифами на коммунальные услуги. А война на Донбассе занимает всего лишь 4-5 место среди списка забот украинцев.

Теги: Новости Украины Война на Донбассе исследования социологическое исследование
Источник: 24 канал
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