Не война: какие проблемы больше всего беспокоят украинцев

Украинцы больше всего озабочены ростом цен и тарифами на коммунальные услуги. Эти проблемы наиболее актуальны для всех возрастов.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологической группой "Рейтинг".

Война на Донбассе занимает всего 4-5 место среди списка забот украинцев.

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Интересно, что опрошенные в возрасте 18-35 лет отнесли в топ-3 проблем безработицу, в возрасте 36-50 – коррупцию в государственных органах, а более 51 года – систему здравоохранения.



Главные проблемы украинцев (18-35 лет)



Главные проблемы украинцев (36-50 лет)



Главные проблемы украинцев (51+ лет)

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Если смотреть по регионам, то ситуация такая же: абсолютно по всей территории Украины людей больше всего волнуют цены и тарифы на коммуналку. Причем на востоке война на Донбассе стоит аж на пятом месте. Более важными проблемами жители этого региона считают систему здравоохранения и безработицу.

Что беспокоит жителей запада Украины

Что беспокоит жителей центра Украины

Что беспокоит жителей востока Украины

Что беспокоит жителей юга Украины