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Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины

Не война: какие проблемы больше всего беспокоят украинцев

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Главные проблемы украинцев 2018
Главные проблемы украинцев 2018 / 24 канал

Украинцы больше всего озабочены ростом цен и тарифами на коммунальные услуги. Эти проблемы наиболее актуальны для всех возрастов.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологической группой "Рейтинг".

Война на Донбассе занимает всего 4-5 место среди списка забот украинцев.

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Интересно, что опрошенные в возрасте 18-35 лет отнесли в топ-3 проблем безработицу, в возрасте 36-50 – коррупцию в государственных органах, а более 51 года – систему здравоохранения.

Головні проблеми українців 2018
Главные проблемы украинцев (18-35 лет)

Головні проблеми українців 2018
Главные проблемы украинцев (36-50 лет)

Головні проблеми українців 2018
Главные проблемы украинцев (51+ лет)

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Если смотреть по регионам, то ситуация такая же: абсолютно по всей территории Украины людей больше всего волнуют цены и тарифы на коммуналку. Причем на востоке война на Донбассе стоит аж на пятом месте. Более важными проблемами жители этого региона считают систему здравоохранения и безработицу.

Головні проблеми українців 2018

Что беспокоит жителей запада Украины

Головні проблеми українців 2018

Что беспокоит жителей центра Украины

Головні проблеми українців 2018

Что беспокоит жителей востока Украины

Головні проблеми українців 2018

Что беспокоит жителей юга Украины

Теги: Новости Украины Публикации Инфографика социологическое исследование
Источник: 24 канал
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