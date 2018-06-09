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Отношение украинцев к США и России кардинально изменилось за 5 лет: инфографика

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Как украинцы относятся к России, США и другим странам
Как украинцы относятся к России, США и другим странам / 24 канал

За последние 5 лет отношение украинцев к России резко ухудшилось, зато к США – значительно улучшилось.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологической группой "Рейтинг" с 15 по 31 марта 2018 года.

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Всего 22% украинцев относятся к России тепло, 26% – нейтрально и почти 49% холодно относятся к РФ. При этом 5 лет назад, в мае 2013-го, ситуация была кардинально иная: 52% украинцев высказывали теплое отношение к России и лишь 12% – холодное.

 
После аннексии Крыма Россией и начала войны на Донбассе отношение украинсцев к РФ резко ухудшилось

Зато относительно США украинцы наоборот изменили свое мнение к лучшему. Тогда как 2013 году холодно к Штатам относились 18% украинцев, а тепло – 24%, в 2018 эти цифры составляли 15% и 40% соответственно.


К США украинцы наоборот стали приветливее

Также социологи поинтересовались, как украинцы относятся к Европейскому Союзу, Беларуси, Венгрии и Румынии. В этих случаях в основном преобладает нейтральное или позитивное отношение, холодно относится к этим странам очень малый процент украинцев.


Как украинцы относятся к другим странам: инфографика

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Теги: Новости политики Новости Украины Новости США Новости России Украина – Россия Публикации Инфографика социологическое исследование
Источник: 24 канал
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