Ставлення українців до США та Росії кардинально змінилося за 5 років: інфографіка
За останні 5 років ставлення українців до Росії різко погіршилося, натомість до США – значно покращилося.
Про це свідчать результати опитування, проведеного соціологічною групою "Рейтинг" з 15 по 31 березня 2018 року.
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Загалом 22% українців ставляться до Росії тепло, 26% – нейтрально і майже 49% холодно ставляться до РФ. При цьому 5 років тому, у травні 2013-го, ситуація була кардинально інша: 52% українців висловлювали тепле ставлення до Росії і лише 12% – холодне.
Після анексії Криму Росією і початку війни на Донбасі ставлення українців до РФ різко погіршилось
Натомість щодо США українці навпаки змінили свою думку на краще. Тоді як 2013 році холодно до Штатів ставились 18% українців, а тепло – 24%, у 2018 ці цифри становили 15% і 40% відповідно.
До США українці навпаки стали приязнішими
Також соціологи поцікавилися, як українці ставляться до Європейського Союзу, Білорусі, Угорщини та Румунії. У цих випадках в основному переважає нейтральне чи позитивне ставлення, холодно ставиться до цих країн дуже малий відсоток українців.
Як українці ставляться до інших країн: інфографіка
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