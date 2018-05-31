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Скільки українців досі прагнуть в Митний союз: результати опитування

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ЄС, Митний союз і НАТО: куди прямує Україна
ЄС, Митний союз і НАТО: куди прямує Україна / 24 канал

Майже половина українців підтримує вступ України до Європейського Союзу. Про Митний союз досі мріє 8,9% українців.

Такими є результати дослідження, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології у квітні 2018 року.

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Найбільше охочих потрапити в Євросоюз – на заході країни (67,5%). А ось до Митного союзу найбільше хоче приєднатися Східна і Південна Україна. Відсоток не такий і малий (16,8 та 17,6%), при тому що в Україні триває війна з Росією.

Водночас 31,6% українців вважають, що нам не потрібен жодний союз.

ЄС чи Митний союз
ЄС чи Митний союз: куди прагнуть українці

Тим часом вступ до НАТО підтримують 41,4% населення, не підтримують – 37,8%. За регіонами ситуація подібна до вище згаданої: найбільше прихильників вступу до НАТО на заході (61,3%), найменше – на сході (26,8 та 11,3% відповідно).

Вступ до НАТО
Чи підтримують українці вступ до НАТО?

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Опитування було проведене КМІС з 5 по 19 квітня 2018 року методом особистого інтерв'ю. Було опитано 2004 респонденти, що мешкають у 110 населених пунктах усіх регіонів України (крім АР Крим). У Луганській і Донецькій областях опитування проводилося тільки на території, що контролюється українською владою.

Теги: Новини України Новини політики соціологічне дослідження Публікації Інфографіка Євросоюз Митний союз чи Асоціація НАТО Митний Союз
Джерело: 24 канал
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