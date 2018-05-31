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Сколько украинцев до сих пор стремятся в Таможенный союз: результаты опроса

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ЕС, Таможенный союз и НАТО: куда идет Украина
ЕС, Таможенный союз и НАТО: куда идет Украина / 24 канал

Почти половина украинцев поддерживает вступление Украины в Европейский Союз. О Таможенном союзе до сих пор мечтает 8,9% украинцев.

Таковы результаты исследования, проведенного Киевским международным институтом социологии в апреле 2018 года.

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Больше всего желающих попасть в Евросоюз – на западе страны (67,5%). А вот в Таможенный союз больше всего хочет присоединиться Восточная и Южная Украина. Процент не такой и малый (16,8 и 17,6%), при том что в Украине идет война с Россией.

В то же время 31,6% украинцев считают, что нам не нужен никакой союз.

ЄС чи Митний союз

ЕС или Таможенный союз: куда стремятся украинцы

Между тем вступление в НАТО поддерживают 41,4% населения, не поддерживают – 37,8%. По регионам ситуация подобная выше упомянутой: больше всего сторонников вступления в НАТО на западе (61,3%), меньше всего – на востоке (26,8 и 11,3% соответственно).

Вступ до НАТО

Поддерживают ли украинцы вступление в НАТО?

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Опрос был проведен КМИС с 5 по 19 апреля 2018 года методом личного интервью. Было опрошено 2004 респондента, проживающих в 110 населенных пунктах всех регионов Украины (кроме АР Крым). В Луганской и Донецкой областях опрос проводился только на территории, которая контролируется украинской властью.

Теги: Новости Украины Новости политики Инфографика Публикации социологическое исследование Евросоюз Таможенный союз или Ассоциация Таможенный Союз НАТО
Источник: 24 канал
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