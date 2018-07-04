Якими проблемами найбільше стурбовані українці: результати опитування

Більшість українців непокоїть проблема війни на сході країни. Найбільшою проблемою цю ситуацію вважають 67% опитаних.

Про це свідчать результати опитування КМІС.

Окрім того, серед проблем, які найбільше непокоять українців – рівень життя (54%), економічна ситуація (42%) та безпека України (23%).

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При цьому найменше українців турбує статус російської мови в країні (2%) та відносини з Євросоюзом (4%).

Ще 5-6% опитаних українців схвильовані відносинами між громадянами держави різних національностей, відродженням української нації та анексією Криму.

Як зазначили у КМІС, у порівнянні з 2016-2017 роками, занепокоєність українців війною на Донбасі, рівнем життя та економічною ситуацією знизилась, проте залишається високою.

Політична ситуація в Україні також почала непокоїти меншу частку громадян (15% у 2016 році, 13% у 2017, 9% у 2018). Проте українців почали більше турбувати екологічні проблеми (з 5-6% до 10%).

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Результати опитування

До слова, результати опитування, проведеного соціологічною групою "Рейтинг", показали, що українці найбільше переймаються ростом цін та тарифами на комунальні послуги. А війна на Донбасі займає лише 4-5 місце серед списку турбот українців.