Українські військові за останні півроку відвоювали у бойовиків 5 сіл: карта

За останні півроку Збройні сили України вдало просунулись по лінії розмежування, звільнивши 5 населених пунктів, які роками були "нічийною землею" або перебували під контролем російських найманців.

Журналісти 24 каналу підготували ретроспективу звільнення клаптиків нашої землі від ворога, щоб нагадати, як проходили операції, яка ситуація там нині та чого варто очікувати надалі.

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Карта звільнених сіл українськими вояками за останні півроку

Верхньоторецьке

Лінія розмежування розділяла навпіл це селище поблизу Авдіївки на Донеччині. Воно важливе тим, що знаходиться поруч зі стратегічною дорогою з окупованої Горлівки до Донецька. У ніч на перше грудня 2017-го бійці 95 десантно-штурмової бригади ЗСУ беруть його під свій повний контроль – вирівнюють лінії фронту згідно з мінськими угодами.

Про те, що селище перебуває під контролем ЗСУ, одним з перших повідомив волонтер і шоумен Сергій Притула.

Тішуся повідомленням з фронту. Наші трохи нам'яли сєпарсько-рассєйські боки і повністю взяли під контроль Верхньоторецьке. Місто повністю під нашим контролем. Ніяких сірих зон. Пов-ніс-тю! Але, відповідно, дистанція із ворожими силами достатньо скоротилась і зараз важливо не "проморгати" сєпарські випади у відповідь,

– написав Притула.

Згодом інформацію лаконічно підтверджують у прес-центрі штабу АТО:

"Окремі підрозділи Збройних Сил України на донецькому напрямку покращили тактичне положення з метою поліпшення умов спостереження за противником і ведення оборонного вогню у відповідь на провокативні обстріли російсько-окупаційних військ".

Активні провокації від російських найманців продовжуються. У квітні Верхньоторецьке лишилось без питної води – ворог вгатив по Донецькій фільтрувальній станції. Згодом її роботу відновили. Селище вже півроку знову наше.

Новоолександрівка

31 січня Міноборони повідомляє про взяття під свій контроль села Новоолександрівка в Луганській області, що три роки перебувало у "сірій зоні".

Мінських домовленостей не порушили. Село повернули кілька днів тому. На жаль, деталей операції і всього, що відбувалося, не можу говорити на широкий загал,

– повідомляє речник штабу АТО Василь Лабай

Проте у ОБСЄ незадоволені. За словами першого заступника голови місії ОБСЄ Александера Хуга, повернення під контроль України маленького села Новоолександрівка перемістило позиції ЗСУ ще ближче до лінії зіткнення.

"Таке переміщення, що передбачає зменшення міжпозиційної відстані, неминуче призводить до ще більшого насильства", – переконай Хуг.

Він додав, що згідно з мінськими домовленостями, сторони не можуть просуватися вперед, а мають залишатися на своїх позиціях….

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Катеринівка

Від Катеринівки до Луганська – близько 70 км. До найближчої непідконтрольної Україні ділянки на кордоні з Росією – близько 100 км.

Ще донедавна вулицями масово швендяли бойовики. Заходили і українські військові, але де-факто ще з 2014 року село було нічийним – "сірою зоною".

Аби повернути село, наші бійці починають окопуватись тут ще з 1 січня, говорить військовослужбовець ЗСУ Владислав. Те, що Катеринівка і сусідня Новоолександрівка зараз знову з Україною, і його заслуга також.

Ми таємно зайшли в населені пункти і там обладнали позиції та спостережні пости. Потім ми почали обладнувати позиції для того, щоб повністю закріпитися в населеному пункті. Ми так і не були викриті ворогом до повного оголошення того, що Катеринівка – наш населений пункт,

– розповів військовослужбовець ЗСУ Владислав.

Операція проходить без жодного пострілу і втрат.

У Катеринівці – близько 300-т цивільних. 20 з них діти. Місцеві розповідають, що у так званій "сірій зоні" жили в страху, бо в Катеринівку часто заходили ворожі диверсанти.

Після взяття під повний контроль села армійці беруться з'ясовувати потреби мирних жителів. Одна з нагальних – шкільний автобус. Чотири роки діти пішки долають понад сім кілометрів, бо найближча школа у сусідньому Золотому. Автобус запустили.

У березні туди вперше з початку АТО приїхали представники української влади – дивіться відео:

Село ледь не щодня обстрілюють, звідти до лінії вогню всього один кілометр, але воно під захистом українських оборонців.

Південне

Селище розташоване біля Горлівки в Донецькій області. Сили ООС повністю беруть його під контроль 8 травня протягом чотирьох годин. Це наймасштабніше просування українських військових уперед за ці півроку – понад два кілометри.

Втрат з нашого боку немає, а от втрати ворога чималенькі.

"Противник діями ДРГ та періодичним нанесенням вогневого ураження по підрозділах бригади, які перебувають на вогневих позиціях, намагається витиснути їх з Південного. Вогнем у відповідь підрозділи бригади нанесли противнику значні втрати: як мінімум 15 чоловік убитими та пораненими", – повідомили в 24 ОМБр.

Південне під контролем ООС – дивіться відео:

Перевіряли шляхи на наявність мінно-вибухових перешкод, а підготовка до цієї операції зайняла часу близько місяця. Це, мабуть, одна з перших таких операцій, яка пройшла по плану: по плану зайшли, по плану відпрацювали, по плану помінялись,

– розповідає військовослужбовець 24 ОМБр Георгій.

Подальший активний наступ ворога тоді втримали, люди лишились цілі, а населений пункт наш.

Але від кінця травня і донині російські найманці використовують тактику спаленої землі. Воювати вирішили з місцевими.

Рахуйте, за 10 днів (проросійські бойовики – 24) знищили 11 будинків. Виходить, кожного дня по будинку,

– сказав боєць 24-ї бригади імені Короля Данила Михайло.

Південне розташоване у низині. Селище як на долоні у бойовиків. Одну вулицю випалили вщент.

7 червня у ситуацію втручається місія ОБСЄ, за підтримки якої організовують "зелений коридор", щоб люди могли виїхати. До потужних артнальотів бойовиків у Південному проживало під дві сотні мешканців. Зараз залишається не більше трьох десятків.

ОБСЄ закликають до зниження ескалації, адже ще місяць таких бойових дій – і Південне зникне з мапи України, перетворившись на суцільну руїну, як Піски чи Широкине.

Військові укріплюються. Місцеві ж сподіваються, що безпричинні обстріли скоро залишаться у минулому…

Золоте-4

30 червня українські військові повністю повертають під український контроль селище Золоте-4 (Піонерське), що розташоване поблизу Попасної на Луганщині. Майже три тижні тривала активна фаза операції по поверненню цього селища!

Золоте-4 у Попаснянському районі Луганської області повністю перейшло під контроль Об'єднаних сил. Мінські угоди при цьому не порушувалися,

– повідомив керівник прес-центру ООС Олександр Завтонов.

Військові піднімають український прапор у звільненому селищі – дивіться відео:

Українським воїнам вдалося розвинути займане положення – побудувати нові опорні пункти на зайнятих висотах.

"У взаємодії з ротою глибинної розвідки зі складу резерву Об'єднаних сил вдалося удосконалити та розвинути займане тактичне положення, утворивши нові опорні пункти та інші елементи бойового порядку, які в подальшому складуть повноцінну смугу забезпечення", – проінформували військові.

За їхніми словами, також було взято під контроль дороги, якими раніше могли переміщатися диверсійно-розвідувальні групи та контрабанда.

Тепер для населення Золотого-4 потроху скеровується гуманітарна та соціальна допомога, а також розпочинають вирішення індивідуальних запитів жителів селища.

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Загалом, звістки про успіхи ЗСУ – звільненні території – надходить здебільшого з вуст волонтерів. У штабі ж ООС вважають, що найкраще не розкривати інформацію. Відповідають, що не володіють даними, або ж що ці населені пункти і так перебували під контролем України.