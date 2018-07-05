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"Найщасливіший день у житті": спогади про звільнення Слов'янська

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5 липня, чотири роки тому, українські військові звільнили Слов'янськ від проросійських найманців. Уночі вони виштовхали ворогів з їхнього штабу, увійшли до міста та встановили український прапор там, де до того майорів російський.

Пізніше проросійських найманців вигнали ще й з Краматорська. Це стало важливою подією в ході російсько-української війни. І, якби не пряме втручання Росії, події на Донбасі могли б завершитися ще влітку 2014 року.

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Після окупації Слов'янська бандформуваннями, на чолі з офіцером ФСБ Ігорем Гіркіним, гора Карачун була форпостом українські армії, яку обстрілювали кожного дня. З неї Слов'янськ, як на долоні. Доправити особовий склад сюди можна було тільки повітрям. Саме неподалік цього місця збили наш літак та вертоліт з генералом Кульчицьким на борту.

Значна частина проросійських найманців була в селищі Семенівка на околицях міста. Під час боїв багато будівель тут знищено і не відбудовано досі. Поблизу Слов'янська є й психіатрична лікарня, де була база проросійських бойовиків та сидів сам офіцер ФСБ Ігор Гіркін, мабуть, він навіть жив в одній з палат.


Ігор Гіркін

Попри заяви російських пропагандистських ЗМІ, що місцеві активно підтримували проросійских бойовиків, самі мешканці Слов'янська стверджують протилежне. Проте і з себе провини не знімають.

Це ключове питання, на яке ображаються всі слов'янці. Що ні від кого не було активного опору, взагалі ні від кого,
– сказав мешканець Слов'янська Дмитро.

Переломним моментом в операції по звільненню Слов'янська став початок липня 2014 року. Протягом 1–4 липня силами АТО було зачищені та взяті під контроль населенні пункти Карпівка, Різниківка, Рай-Олександрівка та Миколаївка, що дозволило перекрити майже всі шляхи зі Слов'янська. Не встигли українські військові лише перекрити трасу на Краматорськ, щоб повністю оточити Слов'янськ.

Ігор Гіркін – злочинець, проте на військовій справі розуміється, бо у нього за плечима не одна війна. Як стверджують наш військові, для повного оточення Слов'янська їм не вистачило декількох днів. І Гіркін це також зрозумів, тому в ніч з проти 5 липня колони проросійських найманців покинули Слов'янськ.


Звільнення Слов'янська

Проросійські бойовики втікали зі Слов'янська вночі. Основна колона, а їх всього було шість, пішла далі на Краматорськ, потім Дружківку і звідти поїхала на Донецьк.

Досі в суспільстві йде дискусія – чому не розбили колону. Є багато версій на підтримку дій командування. Що в колоні не було багато цивільних і йшла вона житловими кварталами, тому і не стріляли. Ну, і зовсім протилежна, що командування АТО побоялося або навіть зрадило. Історія все розставить на свої місця, але 5 липня 2014 року українська армія входить до Слов'янська та піднімає український прапор.

Це такий день. Ми з дружиною згадуємо, як то було 4 роки тому, коли ми дізналися, що орки звідси пішли вже. Це був, напевно, найщасливіший день в нашому житті,
– сказав мешканець Слов'янська Валерій.

А от боїв за сусідній Краматорськ не було, проросійські найманці просто його залишили. Тоді здавалося, що перемога дуже близько, і ніхто навіть уявити не міг, що найстрашніше пекло війни попереду.

Автор: Євген Назаренко
Теги: Новини України Війна на Донбасі Україна – Росія Слов'янськ Новини Краматорська
Джерело: 24 канал
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