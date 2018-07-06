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Як українські військові будують захисні "лабіринти" на прицілі у снайпера

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Снайпери бойовиків щодня обстрілюють захисників селища Верхньоторецьке, що на Донеччині. Цей населений пункт нещодавно повністю повернувся під контроль Збройних Сил України.

І тільки-но українські військові починають копати окопи та бліндажі, то ворожий снайпер одразу відкриває вогонь.

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Бійці Збройних Сил України, наче шахтарі, щодня вглиб і шир довбають донбаську землю.

Тут пісковик, іноді навіть кирка не бере, приходиться взривними речовинами підривати тут все,
– зазначив військовослужбовець ЗСУ "Романтик".

Багато хто воює з 2014 року і точно знає, що від якості та глибини окопу залежить життя людини. Вони будують справжні підземні лабіринти та заливають бетонні доти.

Позиції на околицях Верхньоторецького відносно нові, раніше українські армійці контролювали лише частину селища. Декілька місяців тому бійці вийшли на околиці населеного пункту та підійшли майже впритул до хутора Червоний партизан, що контролюється бойовиками. Тому, коли наші бійці починають копати, зі сторони хутора одразу відкривають вогонь.

Працюють снайпери з глушителями. Вчора теж копали, а проросійські найманці прострілювали, прицільно били, тому довелось трохи призупинити роботи,
– прокоментував військовослужбовець ЗСУ "Сергійович".

Незважаючи на умови, українські бійці змогли зробити залізобетонні доти та глибокі шанці, тому вибити їх звідси терористам буде дуже важко.

Нагадаємо, 6 липня до Києва прибула група лікарів Бундесверу для того, аби підготувати поранених українських солдатів до відправки в Німеччину.

Автор: Євген Назаренко
Теги: Новини України Війна на Донбасі Україна – Росія Збройні Сили України
Джерело: 24 канал
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