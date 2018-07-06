17:12
6 лип 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
25°C
28°C 16°C
  • субота
    26°C 17°C
  • неділя
    25°C 17°C
  • понеділок
    25°C 20°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Футбол без Путіна. Наташі, які рятують світ
Вєсті Кремля
22:25, 5 липня
Вєсті.UA. Вогняна Тимошенко. Зоряна війна Гройсмана з контрабандою
Вєсті.UA
19:42, 5 липня
Ваша фірма вже не ваша: як працюють брудні реєстратори і чи можна покласти їхнім махінаціям край
ЦРУ
09:03, сьогодні
"Хоч шалену бджілку": чому Порошенко мав повне право призначити Жебрівського аудитором НАБУ
Підсумки дна
11:00, 28 червня
Згадати Все. НСК Олімпійський: головна арена країни
Згадати все
00:24, 4 липня
Телеканал новин 24 Новини Новини України

Скільки українських військових прийняла на лікування Німеччина: опубліковано цифри

208 Читать новость на русском
Скільки українських військових прийняла на лікування Німеччина: опубліковано цифри
/ kiew.diplo.de

6 липня до Києва прибула група лікарів Бундесверу для того, аби підготувати поранених українських солдатів до відправки в Німеччину.

Про це повідомляє прес-служба Посольства Федеративної Республіки Німеччина.

Читайте також: Волонтери показали відео, як на Донбасі "третя сила" вдарила по бойовиках

Українських солдатів, які отримали поранення під час бойових дій на Сході України, перевезуть до Німеччини для проходження лікування у клініках Бундесверу.

Такого роду допомога надається уже всьоме. З 2014 по 2018 рік Бундесвер перевіз загалом 102 українських поранених, з яких 93 пройшли стаціонарне лікування у лікарнях Бундесверу, а дев'ять – у цивільних клініках. Наразі ще два українські військовослужбовці знаходяться у лікарнях Бундесверу,
– йдеться у повідомленні.

 

Теги: Новини України Війна на Донбасі Лікування
Джерело: 24 канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Гибель солдат от разрыва миномета "Молот": как Порошенко мог предотвратить трагедию?
сьогодні, 17:00 Гибель солдат от разрыва миномета "Молот": как Порошенко мог предотвратить трагедию?
Юрий Касьянов 128
Контроль над медіа – контроль над владою: як Порошенко захоплює колишні активи Януковича
сьогодні, 16:00 Контроль над медіа – контроль над владою: як Порошенко захоплює колишні активи Януковича
Сергій Лещенко 206
Закон 6688 о блокировке сайтов недоработан: что нужно изменить в документе
сьогодні, 15:00 Закон 6688 о блокировке сайтов недоработан: что нужно изменить в документе
Юрій Бутусов 106
До Дня поцілунків: 7 неймовірно корисних властивостей для здоров'я
сьогодні, 14:17 До Дня поцілунків: 7 неймовірно корисних властивостей для здоров'я
Настя Сукач 2308
Трагедія на Рівненському полігоні: який міномет вбив військовослужбовців та чому це важливо
сьогодні, 14:15 Трагедія на Рівненському полігоні: який міномет вбив військовослужбовців та чому це важливо
Євгенія Мазур 2424
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук