Скільки українських військових прийняла на лікування Німеччина: опубліковано цифри

6 липня до Києва прибула група лікарів Бундесверу для того, аби підготувати поранених українських солдатів до відправки в Німеччину.

Про це повідомляє прес-служба Посольства Федеративної Республіки Німеччина.

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Українських солдатів, які отримали поранення під час бойових дій на Сході України, перевезуть до Німеччини для проходження лікування у клініках Бундесверу.

Такого роду допомога надається уже всьоме. З 2014 по 2018 рік Бундесвер перевіз загалом 102 українських поранених, з яких 93 пройшли стаціонарне лікування у лікарнях Бундесверу, а дев'ять – у цивільних клініках. Наразі ще два українські військовослужбовці знаходяться у лікарнях Бундесверу,

– йдеться у повідомленні.