Сколько украинских военных приняла на лечение Германия: опубликованы цифры

6 июля в Киев прибыла группа врачей Бундесвера для того, чтобы подготовить раненых украинских солдат к отправке в Германию.

Об этом сообщает пресс-служба Посольства Федеративной Республики Германия.

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Украинских солдат, которые получили ранения во время боевых действий на Востоке Украины, перевезут в Германию для прохождения лечения в клиниках Бундесвера.

Такого рода помощь предоставляется уже седьмой раз. С 2014 по 2018 год Бундесвер перевез всего 102 украинских раненых, из которых 93 прошли стационарное лечение в больницах Бундесвера, а девять – в гражданских клиниках. Сейчас еще два украинские военнослужащих находятся в больницах Бундесвера,

– говорится в сообщении.