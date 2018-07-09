В Україні стартують масштабні військово-морські навчання

У понеділок, 9 липня, в акваторії Чорного моря стартують міжнародні військово-морські навчання Sea Breeze-2018. У навчаннях візьмуть участь військові з 17 країн світу.

Про це повідомляє УНН.

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Під час навчань відпрацьовуватимуться різні завдання, серед яких припинення незаконної діяльності на морі, протидія в повітрі і під водою, десантні, а також пошуково-рятувальні операції.

Очікується, що в цьому році навчання пройдуть з 9 по 21 липня і охоплять північно-західну частину моря. Туреччина направила до берегів України фрегат TCG Yavuz і підводний човен TCG Yıldıray.

У навчаннях беруть участь турецька мобільна група Міжнародного центру забезпечення морської безпеки MARSEC COE і три офіцери ВМС Туреччини.

Також залучені представники ВМС США, Болгарії, Канади, Грузії, Литви, Молдови, Норвегії, Польщі, Румунії, Великобританії, Швеції, Італії, Данії, Естонії, України та Греції.