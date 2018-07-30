На Полтавщине могут ввести особый режим из-за антитеррористических учений

С 1 по 3 августа на Полтавщине СБУ будет проводить плановые антитеррористические тактико-специальные учения. Они будут проходить в нескольких локациях Миргородского района и в ряде населенных пунктов области.

Об этом информирует пресс-служба СБУ в Полтавской области.

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Отработка силовиками учебных задач будет происходить в условиях, приближенных к реальным, что предполагает привлечение спецтехники и вооруженных правоохранителей. В рамках обучения на отдельных территориях также возможно временное введение особого режима передвижения людей и транспортных средств,

– говорится в сообщении.

В связи с этим в СБУ просят жителей области сохранять спокойствие по поводу предполагаемого сосредоточения военных и спецназовцев, а также просит граждан должным образом реагировать на законные действия и требования правоохранителей. В частности, это касается проверки документов, досмотра личных вещей, возможного временного ограничения или запрета движения транспортных средств и пешеходов.

Как отмечают в Службе безопасности Украины, все эти действия будут происходить в рамках действующего законодательства.