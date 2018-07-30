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На Полтавщині можуть ввести особливий режим через антитерористичні навчання

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На Полтавщині СБУ проводитиме планові антитерористичні навчання
На Полтавщині СБУ проводитиме планові антитерористичні навчання / tsn.ua

З 1 по 3 серпня на Полтавщині СБУ проводитиме планові антитерористичні тактико-спеціальні навчання. Вони відбуватимуться у кількох локаціях Миргородського району та у низці населених пунктів області.

Про це інформує прес-служба СБУ у Полтавській області.

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Відпрацювання силовиками навчальних завдань відбуватиметься в умовах наближених до реальних, що передбачає залучення спецтехніки і озброєних правоохоронців. У рамках навчання на окремих територіях також можливе тимчасове запровадження особливого режиму пересування людей та транспортних засобів,
– йдеться у повідомленні.

У зв'язку з цим у СБУ просять жителів області зберігати спокій із ймовірним зосередженням військових та спецпризначенців, а також просить громадян належним чином реагувати на законні дії та вимоги правоохоронців. Зокрема, це стосується перевірки документів, огляду особистих речей, можливого тимчасового обмеження або заборони руху транспортних засобів і пішоходів.

Як вказують у Службі безпеки України всі ці дії відбуватимуться у рамках чинного законодавства.

Теги: Новини України СБУ Новини Полтави
Джерело: 24 Канал
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