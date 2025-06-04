Местом реализации проекта стала Черная Гора возле города Виноградов (Закарпатская область) – именно здесь при поддержке американского Фонда Баффета, фонд MSF обустроил скалолазные маршруты Via Ferrata. Проект продлится до мая 2026 года, а после завершения маршрут будет открытым для общественного пользования.
Этот проект является продолжением программ Mountain Seed Foundation, которая поддерживает украинские семьи, пострадавшие из-за войны, и помогает им найти силы для дальнейшей жизни с 2022 года, проводя лагеря в Австрии и Словении.
"Наша цель – не только предоставить ресурс и возможность отдыха, но и научить людей, которые пережили травму этой войны, снова наполнять жизнь моментами, улучшающие его качество. Мы стремимся помочь наладить отношения в семье, а через опыт скалолазания – преодолеть страхи и осознать: можно покорять не только горные вершины, но и собственные внутренние барьеры, восстанавливая веру в собственные силы", – объясняет Ирина Приходько, директор программы и соучредитель Mountain Seed Foundation.
Проект стартовал в мае – именно с лагерей для семей ветеранов. С 18 по 24 мая на базе отдыха "Черная гора" состоялся первый заезд для семей из Киева. С 25 по 31 мая – второй лагерь, в котором приняли участие семьи ветеранов из Луцкого Милитари Хаба.
В течение первой недели программу воплощала международная команда MSF из США, Словении, Австрии, Румынии, а во второй – к работе присоединилась украинская команда. Программа включала арт-терапию, скалолазание, рафтинг, а также терапевтические сессии, которые проводила профессор Йельского университета Амит Орен.
"Мы не просто помогаем преодолевать маршрут. Мы помогаем преодолевать свои внутренние страхи. И когда дети или жены героев после подъема на скалу говорят, что почувствовали жажду жизни, мы понимаем, что все делаем правильно", – отмечает Ирина Приходько.
Организаторы убеждены, что физическая активность на природе способна стать первым шагом к эмоциональному восстановлению, а создание постоянной, безопасной инфраструктуры Via Ferrata позволит реализовывать такие программы регулярно.
Черная Гора – это только начало. Мы хотим масштабировать программу и сделать из нее модель поддержки для всей страны,
– подытоживает Ирина Приходько.
Справка
Mountain Seed Foundation (MSF) – неприбыльная благотворительная организация со штаб-квартирой в Айдахо (США), основанная в 2021 году. Ее главная миссия – оказание психологической поддержки украинским семьям, пострадавших в результате войны, через сочетание арт-терапии, природотерапии и физической активности, в частности скалолазания.
Фонд известен благодаря:
- Реабилитационным лагерям в Австрийских Альпах, где проводятся сессии психологической поддержки, разработанные профессором Йельского университета.
- Документальному фильму Camp Courage от режиссера National Geographic (доступен на Netflix), который рассказывает историю девочки Миланы из Мариуполя.
- Сюжету на CBS 60 Minutes (во время второго лагеря всемирно известный журналист Скотт Пелли и команда программы 60 Minutes посетили лагерь и сняли репортаж о деятельности MSF в Австрии).
- Программам Mini Base Camp во Львове, Черкассах и Киеве – урокам скалолазания и психологической поддержке для детей и женщин военных.
- Проведению лагерей для семей ветеранов, погибших военнослужащих, а также семей беженцев в Австрийских Альпах (Черкасская и Днепропетровская области, города Николаев и Киев, и из других регионов Украины).
- Гуманитарной деятельности: эвакуация семей из опасных регионов Украины, обеспечение военных генераторами, международное информационное присутствие (CBS, Voice of America, Outside Magazine).
Фонд объединяет усилия американских ветеранов и международных специалистов для восстановления украинских семей, пострадавших от войны.