Каждый день боев делает преимущество в нашу пользу. Об этом сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр в эфире телеканала "Рада" в 00:25 3 марта.

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У врага большие потери как военной техники, вооружения, так и личного состава. Украинцы же от шока оправились, объединились и оказывают мощное сопротивление вместе с ВСУ,
– сказала чиновник.

Анна Маляр добавила, что сейчас уже около 30 случаев, где местные жители отстояли свои города.

ВСУ

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