Кожен день боїв робить перевагу на нашу користь. Про це повідомила заступника міністра оборони Ганна Маляр в ефірі телеканалу "Рада" о 00:25 годині 3 березня.

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У ворога великі втрати як військової техніки, озброєння так і особового складу. Українці ж від шоку оговталися, об'єдналися і чинять потужний спротив разом із ЗСУ,

– сказала посадовиця.

Ганна Маляр додала, що нині вже є близько 30 випадків, де місцеві жителі відстояли свої міста.

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