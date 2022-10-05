Об этом 24 каналу рассказала кандидат политических наук и эксперт-балканист Мария Гелетий. Она также отметила, что боснийцы сами отмечают, что националистическая эпоха в стране завершается, а на смену ей приходит другая.

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Но Додик, по словам специалиста, хоть и потерял всеобщую поддержку в стране, но имеет шансы одержать победу в сербской части Боснии, и, очевидно, он возглавит этот регион.

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Кто такой Милорад Додик



Это боснийский политик, известный своей пророссийской позицией. Занимал пост президента Боснии и Герцеговины, а также был членом Президиума и премьер-министром.

И здесь вопрос, ведь сам Додик может расшатывать вопрос относительно отсоединения Республики Сербской от Боснии и Герцеговины. А это, в свою очередь, может повлечь за собой новый конфликт на Балканах,

– отмечает эксперт-балканист.

Мария Гелетий говорит, что мы видим – большинство Боснии стремится к демократическому управлению, но Республика Сербская поддерживает нарративы Сербии, а значит и России.