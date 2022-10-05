Про це 24 каналу розповіла кандидатка політичних наук та експертка-балканістка Марія Гелетій. Вона також зазначила, що боснійці самі зауважують, що націоналістична епоха в країна завершується, а на зміну їй приходить інша.

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Але Додік, за словами фахівчині, хоч і втратив загальну підтримку в країні, але має шанси здобути перемогу у сербській частині Боснії і вочевидь, він очолить цей регіон.

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Хто такий Мілорад Додік



Це боснійський політик, який відомий своєю проросійською позицією. Очолючав пост президента Боснії та Герцеговини, а також був членом Президії та прем'єр-міністром.

І тут питання, адже сам Додік може розхитувати питання щодо від’єднання Республіки Сербської від Боснії та Герцеговини. А це, в свою чергу, може потягти за собою новий конфлікт на Балканах,

– зазначає експертка-балканістка.

Марія Гелетій каже, що ми бачимо – більшість Боснії прагне демократичного управління, але Республіка Сербська підтримує наративи Сербії, а отже і Росії.