Такое мнение высказал главный редактор "РБК-Украина" Сергей Щербина. Он убежден, что найти нового министра внутренних дел было бы не так просто.
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Может ли Монастырский уйти в отставку
На вопрос ведущего, может ли дойти до отставки Дениса Монастырского, Щербина ответил утвердительно.
Может действовать. Думаю, что может дойти, но дело в том, что команда власти, на мой взгляд, будет взвешивать риски.
Он заявил, что может возникнуть такая ситуация, когда отставка будет неотвратимой и такое решение придется принять. "Жертвовать меньшим ради спасения большего", – добавил Щербина.
В то же время, по его словам, власть не будет спешить с тем решением, потому что кого-то придется назначить новым министром внутренних дел. Самое сложное в этом не только найти человека, который согласится стать главой МВД, но и провести его через сессионный зал – собрать достаточное количество голосов.
Вероятная отставка Монастырского: что известно
- В Днепре на заводе "Южмаш" 20-летний нацгвардеец Артем Рябчук расстрелял 5 человек.
- После трагедии командующий Нацгвардии Николай Балан подал в отставку.
- В Украине появились слухи, будто в отставку может уйти и Денис Монастырский.
- Напомним, что на должность его признали 16 июля 2021 года.