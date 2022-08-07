В частности, Алексей Ижак – эксперт Национального института стратегических исследований – отметил, что Борис Джонсон многое сделал для НАТО. Об этом он сказал 24 каналу.

Внимание Пионтковский ответил на слухи о том, что Джонсон может стать генсекретарем НАТО

По его словам, вероятность, что Джонсон может присоединиться к Альянсу, существует.

В принципе, по своему политическому весу, по параметрам, Борис Джонсон вполне может быть генеральным секретарем НАТО,

– сказал Ижак.

И добавил, что в конце концов нужно понимать, что генсек НАТО – это не генсек коммунистической партии Советского союза.

"Это важный чиновник, но он не начальник стран-членов. Он просто выполняет очень важную координационную функцию, которая обеспечивает внутренний консенсус НАТО на политическом уровне", – пояснил аналитик.

Однако мы пока сами не знаем, хочет ли этого сам Борис Джонсон. Следует дождаться его мнения.

Алексей Ижак эксперт Национального института стратегических исследований Если он сам захочет стать генсеком НАТО, то, несмотря на определенную оппозицию, которую он заработал на международной арене еще как премьер, это можно преодолеть. Сам Борис Джонсон действительно многое сделал для Альянса. По крайней мере, этот раунд расширения, консолидации и поддержки Украины – это во многом именно его заслуга.

Джонсон может стать генсекретарем НАТО

Джонсон покинет пост премьера Британии 6 сентября, после чего у политика все шансы получить одну из самых престижных должностей в Европе – генерального секретаря НАТО.

Отмечают, что нынешний генсек Йенс Столтенберг уходит в отставку в сентябре следующего года, и правящие в Британии консерваторы поддержали выдвижение вместо него кандидатуры Джонсона.

российский публицист Андрей Пионтковский сказал 24 каналу, если Джонсон станет следующим генеральным секретарем Альянса, это будет колоссальный успех.

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