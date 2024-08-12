Об этом 24 Каналу рассказал исполнительный директор Центра прикладных политических исследований Пента Александр Леонов, заметив, что это вполне возможно. Китай мог бы нажать на Путина, чтобы тот прекратил боевые действия и пошел на адекватные переговоры.

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Китай помогает России

Как отметил Леонов, ранее госсекретарь США Энтони Блинкен говорил, что 70% станков и 90% микроэлектроники, которые Россия использует для войны, поступают из Китая. Если бы этого не было, стране-агрессору было бы значительно труднее.

Если Китай скажет стоп – Россия не сможет воевать годами. Китай серьезно держит российскую экономику. Целые отрасли находятся под контролем Пекина. Все это свидетельствует о том, что Китай имеет возможности надавить и при необходимости контролировать выполнение договоренностей,

– сказал Леонов.

Соглашения с Россией не стоят и бумаги, на которой они будут написаны. Но если бы Китай взялся за это, то Кремль был бы вынужден их соблюдать.

Обратите внимание! Председатель ОП Андрей Ермак заявил, что Китай имеет огромное влияние на Россию. Украина продолжает работать с Китаем над улучшением отношений.