Об этом 24 Каналу рассказал исполнительный директор Центра прикладных политических исследований Пента Александр Леонов, заметив, что это вполне возможно. Китай мог бы нажать на Путина, чтобы тот прекратил боевые действия и пошел на адекватные переговоры.
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Китай помогает России
Как отметил Леонов, ранее госсекретарь США Энтони Блинкен говорил, что 70% станков и 90% микроэлектроники, которые Россия использует для войны, поступают из Китая. Если бы этого не было, стране-агрессору было бы значительно труднее.
Если Китай скажет стоп – Россия не сможет воевать годами. Китай серьезно держит российскую экономику. Целые отрасли находятся под контролем Пекина. Все это свидетельствует о том, что Китай имеет возможности надавить и при необходимости контролировать выполнение договоренностей,
– сказал Леонов.
Соглашения с Россией не стоят и бумаги, на которой они будут написаны. Но если бы Китай взялся за это, то Кремль был бы вынужден их соблюдать.