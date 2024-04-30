Блинкен сообщил об этом в разговоре с президентом Всемирного экономического форума Берге Бренде в Саудовской Аравии. По его словам, рост ОПК в обложенной со всех сторон санкциями России стал возможен благодаря помощи Китая. Он хоть и не передает оружие напрямую, но оказывает неоценимую поддержку оборонно-промышленной базе России.

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Чем обусловлен скачок России в производстве оружия

По словам Госсекретаря США, если посмотреть на то, что Россия сделала за последний год – боеприпасы, ракеты, танки, бронетехнику, то можно увидеть, что она производила их быстрее, чем когда-либо в современной истории, в том числе и во время холодной войны, во времена Советского Союза.

Как им удалось это сделать? Они массово получают станки, микроэлектронику, оптику преимущественно из Китая. Семьдесят процентов станков, 90 процентов микроэлектроники поступают из Китая. Это предметы двойного использования, но мы четко понимаем, куда их так много идет,

– говорит Энтони Блинкен.

По мнению Госсекретаря США, помощь Китая России создает две проблемы. Это позволяет России продолжать агрессию против Украины. Хотя в публичных заявлениях официальные лица Китая, вроде, всеми силами стремятся к окончанию войны. Во-вторых, это позволяет России восстановить оборонно-промышленную базу, которая впоследствии может быть направлена против других стран Европы после того, как с Украиной будет покончено. Это создало самый большой вызов европейской безопасности со времен окончания холодной войны.

Какие виды вооружений массово производит Россия