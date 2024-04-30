Блінкен повідомив про це у розмові з президентом Всесвітнього економічного форуму Берге Бренде в Саудівській Аравії. За його словами, зростання ОПК в обкладеній з усіх боків санкціями Росії стало можливим завдяки допомозі Китаю. Він хоч і не передає зброю напряму, але надає неоціненну підтримку оборонно-промисловій базі Росії.

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Чим зумовлений стрибок Росії у виробництві зброї

За словами Держсекретаря США, якщо подивитись на те, що Росія зробила за останній рік – боєприпаси, ракети, танки, бронетехніку, то можна побачити, що вона виробляла їх швидше, ніж будь-коли в сучасній історії, зокрема, й під час холодної війни, за часів Радянського Союзу.

Як їм вдалося це зробити? Вони масово отримують верстати, мікроелектроніку, оптику переважно з Китаю. Сімдесят відсотків верстатів, 90 відсотків мікроелектроніки надходять з Китаю. Це предмети подвійного використання, але ми чітко розуміємо, куди їх так багато йде,

– говорить Ентоні Блінкен.

На думку Держсекретаря США, допомога Китаю Росії створює дві проблеми. Це дає змогу Росії продовжувати агресію проти України. Хоча в публічних заявах офіційні особи Китаю, начебто, всіма силами прагнуть закінчення війни. По-друге, це дозволяє Росії відновити оборонно-промислову базу, яка згодом може бути направлена проти інших країн Європи після того, як з Україною буде покінчено. Це створило найбільший виклик європейській безпеці з часів закінчення холодної війни.

Які види озброєнь масово виготовляє Росія