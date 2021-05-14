Лидеру партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктору Медведчуку выгодно оставаться в украинском парламенте, появляться на телеканалах или ездить по регионам Украины. Ему безразлично даже на подозрения в государственной измене, поэтому бежать в Россию, вероятно, не будет.

Такое мнение в эфире программы "6/9" озвучил глава правоохранительного комитета Верховной Рады, депутат от "Слуги народа" Денис Монастырский. Он сказал: "Даже если Медведчук убежит. Во-первых, политически – это огромный удар для него".

Больше здесь У Медведчука только сейчас начались серьезные проблемы, – Монастырский

"Это малодушие, мы уже видели на примере одного недопрезидента, который сделал это и потерял все. Во-вторых, если он сбежит, то будет приговор заочный. Пока он будет в России, а точнее пока Путин будет у власти в России, он будет определенным образом защищен, но он не сможет выехать ни в одну страну мира по приговору украинского суда. А когда сменится власть в России, а она изменится, потому что есть определенные границы времени пребывания, многие те, кто получает приговоры, находясь в России, они поймут, что им также придется отвечать", – заявил Монастырский.

Политик считает, что Медведчуку безразлично на замечания правоохранителей, такой модели поведения он будет придерживаться и в дальнейшем.

Не думаю, что Медведчук станет спусковым крючком для силовых действий РФ, – Монастырский

"Если еще наблюдать за 2014 годом, когда он вышел на передовую сцену, связанную с войной на Востоке, ему было хорошо, доходы увеличивались, но война в стране не становилась более стабильной. У нас были огромные потери. События, которые должны, вроде бы, если так логически рассуждать, коррелироваться – Медведчуку хорошо, то и здесь у нас все должно было успокаиваться. Но этого не происходило. Поэтому, я думаю, что каких-то таких прямолинейных связей с этим не будет", – отметил он.

Не думаю, что Медведчук это какой-то определенный фактор, который будет спусковым крючком для военной операции,

– заметил глава правоохранительного комитета.

Дело Медведчука: главное

Лидера партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" и кума Владимира Путина Виктора Медведчука подозревают в государственной измене, хищении национальных ресурсов в Крыму и нарушении законов и обычаев ведения войны.

11 мая генпрокурор Ирина Венедиктова подписала подозрение Медведчуку.

Сам кум Путина отрицает все обвинения и говорит, что готов ехать в СИЗО, если повезут.

13 мая Печерский районный суд Киева избрал меру пресечения Медведчуку в виде круглосуточного домашнего ареста.

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