Детали рассказал представитель воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона, передает 24 Канал.

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Юрий Игнат отметил, что ЗРК Patriot могут сбивать вражеские С-300, однако это не рационально. Ведь оккупанты имеют много таких ракет.

Рациональнее уничтожать их (С-300 – 24 Канал) на земле. К тому же ракета выстреливает и долетает до цели в считанные минуты. Поэтому требуется быстрое реагирование,

– добавил представитель воздушных сил ВСУ.

Он объяснил, что у врага достаточно много таких ракет. Значительно больше, чем мы имеем ракет к ЗРК Patriot.

"Враг будет запускать С-300 так, как сейчас запускает "Шахидов", истощая нашу ПВО. Это и называется войной на истощение", – подытожил Юрий Игнат.

Ранее пресс-секретарь Воздушных Сил сообщил, что командующий Николай Олещук посетил один из дивизионов и посмотрел, как Patriot заступил на боевое дежурство.

"Сделал себе селфи в память... Один из дивизионов уже заступил на боевое дежурство, работает... Другие, нам обещавшие, в пути к своим будущим позициям. Будем надеяться, что будут результаты и в отношении российских самолетов, в частности", – сказал он.

Справка. Комплекс Patriot является дальнобойным и способным добиваться целей на расстоянии до 150 километров. Это позволяет обеспечить защиту украинских границ, далеко отталкивая российскую авиацию. Кроме того, этот комплекс может сбивать баллистические цели на расстоянии до 40 километров. Следует отметить, что это первые комплексы, способные уничтожить "Искандеры".

ЗРК Patriot уже на боевом дежурстве