Детали рассказал представитель воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона, передает 24 Канал.
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Юрий Игнат отметил, что ЗРК Patriot могут сбивать вражеские С-300, однако это не рационально. Ведь оккупанты имеют много таких ракет.
Рациональнее уничтожать их (С-300 – 24 Канал) на земле. К тому же ракета выстреливает и долетает до цели в считанные минуты. Поэтому требуется быстрое реагирование,
– добавил представитель воздушных сил ВСУ.
Он объяснил, что у врага достаточно много таких ракет. Значительно больше, чем мы имеем ракет к ЗРК Patriot.
"Враг будет запускать С-300 так, как сейчас запускает "Шахидов", истощая нашу ПВО. Это и называется войной на истощение", – подытожил Юрий Игнат.
Ранее пресс-секретарь Воздушных Сил сообщил, что командующий Николай Олещук посетил один из дивизионов и посмотрел, как Patriot заступил на боевое дежурство.
"Сделал себе селфи в память... Один из дивизионов уже заступил на боевое дежурство, работает... Другие, нам обещавшие, в пути к своим будущим позициям. Будем надеяться, что будут результаты и в отношении российских самолетов, в частности", – сказал он.
ЗРК Patriot уже на боевом дежурстве
- На днях в воздушных силах ВСУ официально подтвердили, что Украина получила ЗРК Patriot и они уже приступили к боевому дежурству.
- Отметим, что США первыми из партнеров Украины приняли решение о передаче нашей стране ЗРК Patriot. Это произошло в конце 2022 года, когда Владимир Зеленский совершил визит в Вашингтон. После этого идентичные решения были приняты в Германии и Нидерландах.