Деталі розповів речник повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону, передає 24 Канал.

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Юрій Ігнат зауважив, що ЗРК Patriot можуть збивати ворожі С-300, проте це не раціонально. Адже окупанти мають багато таких ракет.

Раціональніше нищити їх (С-300 – 24 Канал) на землі. До того ж ракета вистрілює і долітає до цілі за лічені хвилини. Тому потрібне швидке реагування,

– додав речник повітряних сил ЗСУ.

Він пояснив, що ворог має достатньо багато таких ракет. Значно більше ніж ми маємо ракет до ЗРК Patriot.

"Ворог запускатиме С-300 так, як зараз запускає "Шахідів", виснажуючи нашу ППО. Це і називається війною на виснаження", – підсумував Юрій Ігнат.

Раніше речник Повітряних Сил повідомив, що командувач Микола Олещук відвідав один із дивізіонів та подивився, як Patriot заступив на бойове чергування.

"Зробив собі селфі на згадку... Один із дивізіонів вже заступив на бойове чергування, працює... Інші, ті, що нам обіцяли, в дорозі до своїх майбутніх позицій. Будемо сподіватися, що будуть результати й щодо російських літаків, зокрема", – сказав він.

Довідка. Комплекс Patriot є далекобійним та здатним досягати цілей на відстані до 150 кілометрів. Це дає можливість забезпечити захист українських кордонів, далеко відштовхуючи російську авіацію. Крім того, цей комплекс може збивати балістичні цілі на відстані до 40 кілометрів. Варто зазначити, що це перші комплекси, здатні знищити "Іскандери".

ЗРК Patriot вже на бойовому чергуванні