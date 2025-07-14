Авиационный эксперт Константин Криволап в эфире 24 Канала объяснил, что польские истребители F-16, а также даже F-35, оснащены современными ракетами класса "воздух – воздух" AMRAAM-120 (версии D или высшей). Однако дальность их поражения составляет лишь 160 – 180 километров.

Смотрите также Польша поднимала истребители во время российского обстрела Украины

ПВО Украины успешно отражает атаки

Эти ракеты могут эффективно сбивать только крылатые ракеты, но не способны перехватывать баллистические.

Системы Patriot, которые они разместят почти на границе с Украиной, смогут сбивать цели на расстоянии до 160 километров – крылатые ракеты. Но крылатые ракеты вообще не являются для нас основным вызовом. Основным вызовом остаются "Шахеды" и баллистическое оружие – то есть ракеты "Искандер", KN-23 и "Кинжалы",

– отметил Константин Криволап.

Он добавил, что с крылатыми ракетами украинское ПВО успешно отражает атаки – с помощью систем SAMP/T, "Бук", FrankenSAM и тому подобное. В Украине также значительно возросло количество тактической авиации, в частности F-16 и Mirage – эти самолеты очень эффективно перехватывают и уничтожают крылатые ракеты. К тому же, они оснащены достаточно дешевыми ракетами – значительно дешевле, чем Х-101 или "Калибр".

Он подытожил, что то, чем могут помочь поляки, для Украины не является существенной проблемой.