Дело в том, что Путин живет в своем иллюзорном мире – он понимает, что есть определенные неудачи на линии фронта, но не считает это проигрышем и постоянно говорит, мол, "все идет по плану". Такое мнение высказал военный эксперт Олег Жданов, сообщает 24 канал.

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"Путин будет идти до конца"

Впрочем, глава Кремля прекрасно понимает, что ему сейчас нужно перемирие, чтобы немного притормозить. А в это время перегруппировать и обеспечить армию захватчиков всем необходимым для завершения войны.

Именно поэтому в течение последней недели лоббисты страны-агрессора продвигают мнение, что срочно необходим мир между Украиной и Россией и возобновление переговорного процесса.

Путин будет идти до конца – он не может признать поражение, потому что для него это будет политическая или даже физическая смерть,

– заметил Жданов.

Кроме того, просто остановиться на достигнутом российский диктатор не может. Сегодня глава Кремля не способен поступить так, как в 2014 году – заставить Украину подписать какие-то "Минские договоренности" и получить время на подготовку в 8 лет.

Жданов ответил, может ли Путин отступить: смотрите видео

Российский диктатор теряет власть